Raadiohommikus: millega võlus meediaäri Alexelat?

Mai lõpus selgus, et Marti ja Heiti Hääle energiakontsern Alexela kavatseb siseneda meediaärisse ning ostab poole Õhtulehte kirjastavast ettevõttest, saades sellega Ekspress Grupi partneriks. Foto: Raul Mee

Alexela otsustas hiljuti investeerida meediaärisse ning ostis poole Õhtulehest. Miks selline otsus tehti ning mis on Alexela sammud nende jaoks uues ärivaldkonnas, küsime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Alexela Groupi juhatuse esimehelt Andreas Laanelt.

Kohalike börsifirmade juhtide tasudest ja nende tasustamise läbipaistvusest räägime juhtimiskonsultant Mait Raavaga. Ta on olnud seda meelt, et mida läbipaistvamad on tippjuhtide palgad, seda parem. Lisaks jagame soovitusi, millised peaksid olema tippjuhtide motivatsiooniskeemid.

Riigikontrolli auditijuht Airi Andresson teeb kokkuvõtte esmaspäeval avalikustatavast toiduohutuse auditist, kus selgub, et ebaproportsionaalselt palju kontrollib riik kohalike tootjate toodangut ning kergemini pääsevad importöörid.

Hiina, Tšiili ja Malaisia ootavad enda turule rohetehnoloogia ning targa linna valdkonnas tegutsevaid Eesti ettevõtteid. Tehnopoli äriarenduse osakonna juhataja Anu Puusaag räägib hommikuprogrammis, millised võimalused on nendel kolmel eksporditurul läbilöömiseks.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates võetakse luubi alla Tallinna Sadama kohtuasja käigus päevakorrale kerkinud seadus, mis võimaldas kohtul keelata avalikul istungil tunnistajate ütluste avaldamise ajakirjanduses. Selle otsuse tagamaadest ja mõjust räägime MTÜ Korruptsioonivaba Eesti liikme Steven-Hristo Evestuse ja advokaadibüroo Triniti advokaadi Maarja Pildiga.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Kevadel Tere piimatööstuses ameti maha pannud ja 20 aastat toiduvaldkonnas juhtinud Katre Kõvask räägib saates sellest, mida ta järgmiseks tegema hakkab. Samuti tuleb juttu, miks ja kuidas peab juht enda ning oma kollektiivi eest hoolitsema, mida õpetas talle kui juhile börsifirma juhtimine ning kuidas eriilmeline meeskond koos tegutsema panna. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Suviti töötavad paljud inimesed kontori asemel arvutiga kodus, välikohvikus, suvilas või võtavad ette perega sõidu välismaale ning samas täidavad osaliselt oma tööülesandeid ka reisi jooksul. Millega tagada turvalisus avalikes interneti levialades Eestis ja mujal ning kuidas välisreisil telefoni- ja andmesidet mõistlikult kasutada, räägivad Margus Vaino ja Margus Õunap Elisa Eestist. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Pärnu finantskonverentsil. Pakume teile kuulamiseks Tauri Tallermaa ettekannet „Kuidas oma mälu efektiivsemalt kasutada?“.

Inimese mälu on tohutult võimekas ja probleemid selle kasutamisel on kõigil üsna sarnased. Mälu treenimine ei tähenda suurtes kogustes info meeldejätmist. See on pigem mälu efektiivne kasutamine, seoste loomise oskus ja korrastatud mõttetegevus. Mälutehnikaid teades oskate enda sõnumit teistele esitada nii, et see paremini kohale jõuab ja meelde jääb.

Kuula raadiot otse SIIT.