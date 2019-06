IMF: maailma finantsstabiilsus on ohus

Rahvusvahelise Valuutafondi juht Christine Lagarde näeb finantstehnoloogia kiire arengu tulemusena nii plusse kui ka miinuseid. Foto: EPA

Big data't ja tehisintellekti kasutavate tehnoloogiafirmade kasv võib maailma finantssüsteemi märkimisväärselt segi paisata, vahendas Reuters Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juhi Christine Lagarde'i hoiatust.

Finantstehnoloogia kiire arenguga on suurenenud odavamate maksevõimaluste kättesaadavus, seda eelkõige arengumaades, kus tavapärased pangateenused on raskemini kättesaadavad. Samas on see tekitanud mobiilimaksetega seotud suurte tehnoloogiafirmade mõju kasvu pärast muret – see võib sundida seadusloome esindajad üle maailma muutma pangandussüsteemi regulatsiooni, et kindlustada finantstegevuste turvalisust.