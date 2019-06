Bigbank loob ettevõtete panganduse valdkonna

Bigbank AS loob grupiülese ettevõtete panganduse valdkonna, mida hakkab juhtima pikaajalise pangandus- ja finantsvaldkonna kogemusega Ingo Põder.

Bigbanki ettevõtete panganduse valdkonna hakkab juhtima Ingo Põder. Foto: Bigbank

„Otsustasime luua pangas uue valdkonna eesmärgiga keskenduda senisest enam ettevõtetele suunatud toodete ja teenuste arendamisele,“ sõnas Bigbank ASi juhatuse esimees Martin Länts. „Kui seni oleme laene ettevõtetele väljastanud Eestis ja Leedus, siis käesolevast aastast alustasime äriklientide teenindamisega ka Läti filiaalis,“ märkis Länts.’

Ingo Põder alustab tööd uue valdkonna juhina 11. juunil.

„Bigbank on tugev ettevõtte, kus saan arendada endale südamelähedast valdkonda. Maailma makromajanduslik olukord ja väljavaade on jätkuvalt positiivsed, mis tähendab, et turud ei ole jahtunud ning ettevõtetel on jätkuv vajadus finantseerimise ning uute laenutoodete järele. Hetkel on Bigbanki portfellis kaks ärilaenu toodet, milleks on krediidiliin ja käibelaen, kuid juba lähiajal on plaanis toodete portfelli oluliselt täiendada,“ märkis Ingo Põder.

Ingo Põder on omandanud kõrghariduse Eesti Maaülikoolis ning Tartu Ülikoolis. Ta on juhtinud Nordea panga rahvusvaheliste ettevõtete osakonda, olnud Bigbanki juhatuse liige, vastutades riskivaldkonna eest ning olnud juhatuse liige ka Hüpoteeklaen ASis, kus enamiku klientidest moodustasid ärikliendid. Baltimaades jätkavad ärilaenude osakondade juhina Aimar Roosalu Eestis, Mareks Grodskis Lätis ning Leedus Deividas Žukas.