Kohus omavalitsusele: tagage lasteaiakoht või makske hüvitist

Lasteaiakohata jäänud lapsevanemal on riigikohtu otsuse järgi õigus küsida omavalitsuse tegevusetuse korral hüvitist. Foto: Raul Mee

Riigikohus otsustas, et kui omavalitsus ei taga lapsele lasteaiakohta, peab ta hüvitama lapsevanemale tekkinud varalise kahju.

Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaat Anet Kaasik selgitas, et viidatud uus riigikohtu seisukoht tähendab sisuliselt seda, et kui näiteks lapsevanem peab tasuma eralasteaia teenuse eest tasu 400 eurot kuus, samal ajal munitsipaallasteaia tasu oleks vaid 100 eurot kuus, tuleb omavalitsusel hinnavahe 300 eurot lapsevanemale hüvitada.