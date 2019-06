Veriff sisenes Berliini transpordimaailma

Berliini ühistranspordiettevõtte BVG käivitatud Jelbi, mille kaudu saab kasutada eri liike transpordivahendeid alates tõukeratastest kuni ühistranspordini. Foto: EPA

Veriff lõi käed Berliini linnale kuuluva ühistranspordiettevõttega BVG, mis käivitas äsja mitmekülgse transpordiplatvormi Jelbi, teatas Eesti idufirma.

Küberturvalisusega tegelev Veriff märkis, et BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) hakkab kasutama Veriffi teenust kasutajate isikusamasuse ja juhiloa olemasolu tuvastamiseks.

"Meie selgitame välja, kas Jaan on Jaan ning kas Jaanil on kehtiv juhiluba," ütles Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas. "Veriffi jaoks on au ja rõõm teha koostööd avaliku sektori ettevõttega, mis loob trende, mitte ei sörgi sabas."

BVG käivitas eile unikaalse transpordiplatvormi Jelbi – rakenduse kasutajad saavad ligipääsu kõikideks transporditoiminguteks läbi ühe rakenduse nii ühistranspordile, sõidujagamisplatvormidele, tavataksodele, elektritõukeratastele, rendiautodele- kui rolleritele.

BVG on Saksamaa suurim ühistranspordiettevõte, mis opereerib 10 metroo-, 22 trammi-, 150 bussi-, ja 6 praamiliini Berliinis ning selle lähiümbruses. BVG masinapargis on üle 3000 sõiduki ning ettevõtte teenuseid kasutab üle miljardi inimese aastas.