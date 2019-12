Kõige kiiremini kasvav idu Veriff, töötajate kasvu veab Transferwise

Idufirmadest kasvas aastaga Eestis töötajaskond kõige rohkem Transferwises, kus lisandus 239 töötajat. Foto: Eiko Kink

Eesti idufirmadesse investeeriti möödunud aastal ligi 328 miljonit eurot, millest 96% pärines väljastpoolt Eestit. Idufirmade käive kasvas aastaga 9% 300 miljoni euroni, vahendab Kredex.

"Välisinvestorite kasvav huvi meie idufirmade vastu kinnitab, et meie ettevõtteid märgatakse globaalselt, meil on tugev idufirmade ökosüsteem ning usaldusväärne ja läbipaistev majanduskeskkond," kommenteeris eelmist aastat idusektoris Startup Estonia juht Marika Truu.

„Oluline on ka regulatiivsete kitsaskohtade kaotamine, et meelitada siia rohkem idufirmade asutajaid ja töötajaid. Eesti on üks parimaid kohti maailmas idufirma arendamiseks, ent peame tegema laiapõhjalist koostööd, et seda teenitud positsiooni hoida,“ arutles Truu.

Truu sõnul on investeeringute koguarv küll languses, ent investeeringute suurused ja välisinvestorite osakaal kasvavad jõudsalt.

Uusi investeeringuid tehti kokku 30, mis teeb keskmiseks investeeringuks 10,9 miljonit eurot. Suurimad investeeringud olid 150 miljonit eurot Taxifysse, 51,6 miljonit eurot Pipedrive'i ja samuti 51,6 miljonit eurot Monesesse.

Ligi neli tuhat töötajat pooles tuhandes idus

Möödunud aasta oli kohalike idufirmade jaoks rekordiline nii töötajate arvu kasvu, riigile makstavate tööjõumaksude kui ka kaasatud investeeringute poolest. Hetkel on Eestis 550 idufirmat, millest tuntumad ja suuremad tegutsevad finantstehnoloogiate valdkonnas, ent eelmine aasta tõi edulugusid juurde ka seni aeglasema kasvuga valdkondades.

Idufirma LeapIN tegevjuhi Allan Martinsoni sõnul oli möödunud aasta kahtlemata viljakas nii kaasatud investeeringute kui ka üleüldise kasvu mõttes. “Tehnoloogia valdkonna iduettevõtted panustavad üha selgemalt ja jõudsamalt Eesti majandusse. Ükski teine sektor ei näita võrdväärset kasvu," lausus Martinson.

Veriffi juht Kaarel Kotkas lausus eelmisel nädalal, et nad on oma töötajate arvu kasvus alles algusfaasis ning eesmärgiks on, et poole aasta pärast töötaks neil rohkem kui 200 inimest. Foto: Andres Haabu

Eelmise aasta lõpu seisuga töötab Eesti idufirmades 3763 inimest, mida on võrreldes 2017. aastaga 26% rohkem. Kasvu veavad 20 suuremat kohalikku idufirmat, kes lõid 62% kõigist uutest idusektori töökohtadest.

Kõige enam uusi töötajaid värbasid Transferwise (+239 töötajat), Taxify (+92), Monese (+57), Veriff (+54) ja Pipedrive (+53). Kõige kiiremat kasvu näitas Veriff, kes kasvatas oma töötajate arvu ligi viis korda.

Ettevõte Ettevõte Töötajate arv (2017) Töötajate arv (2017) Töötajate arv (2018) Töötajate arv (2018) Aastane kasv (%) Aastane kasv (%) Transferwise 486 725 49 Pipedrive 267 320 20 Taxify 174 266 53 Starship Technologies 110 120 9 Monese 52 109 110 Creative Mobile 78 79 1 Veriff 11 65 490 Ridango 52 60 15 Scoro 36 55 52 Skeleton Technologies 73 53 -27

Veriffi kaasasutaja Kaarel Kotkase sõnul on oluline toetada uustulijaid ja luua võimalused nende kiireks arenguks, sest sellest võidab kogu sektor. „Veriff on oma teekonnal saanud palju tuge valdkonna tegijatelt. Näen, et tagasiandmise mentaliteet on võtmetähtsusega, sest aitab kaasata teadmistega tegijaid ning võimaldab ära teha järjest suuremaid tegusid. Oleme hea meelega näiteks turu uustulijatele esimeseks kliendiks, et testida nende loodud lahendusi ja aidata neil jõuda suurematele turgudele.“

Suurim käibe kasvataja HashCoin

Idusektori tööhõive suurenemine peegeldub positiivselt ka laekunud tööjõumaksudes. Eelmisel aastal maksid kohalikud idufirmad tööjõumakse 46 miljonit eurot, mida on võrreldes 2017. aastaga 28% rohkem. Idusektori keskmine brutopalk (2024 eurot) on ligilähedane IKT-sektori keskmisele (2181 eurot).

Enim panustab tööjõumaksudesse Transferwise * Transferwise - 7,8 miljonit eurot * Pipedrive - 5,8 miljonit eurot * Taxify - 2,9 miljonit eurot * Starship Technologies - 2,2 miljonit eurot * Monese - 1,1 miljonit eurot

Eesti idufirmade koondkäive oli eelmisel aastal 300 miljonit eurot, kasvades 2017. aastaga võrreldes 9%. Suurima käibega idufirmad olid Taxify (51 mln eurot), Pipedrive (30,7 mln), HashCoin (15,5 mln), Starship Technologies (16,3 mln) ja Creative Mobile (13,5 mln eurot). Kõige enam kasvatasid käivet HashCoin ja Taxify.

Martinson lisas, et kuigi kaasatud investeeringute kogumaht oli rohkem kui 320 miljonit eurot, on näha selget trendi ehk suured iduettevõtted kasvasid veelgi suuremateks, ent varajase faasi rahastus kahanes. "Sarnane trend on ilmne ka ülemaailmselt. Tehnoloogiasektor on kaldumas küpsete ettevõtete poole, mida on täna juba keeruline iduettevõteteks nimetada. Ootan huviga kas alanud aasta murrab selle trendi ja ehk näeme uusi värskeid iduettevõtteid senisest enam raha kaasamas ja müüki suurendamas.”