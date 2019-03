Veriffi juht paljastas lihtsad tõed tippu jõudmiseks

Identimisteenuse pakkuja Veriffi juht Kaarel Kotkas tõdes Äripäeva raadiole antud intervjuus, et kõige tähtsam oskus edu saavutamiseks on olulise eristamine ebaolulisest, ning paljastas, kuidas on võimalik tema palgale saada.

Veriffi juht Kaarel Kotkas. Foto: Andres Haabu

„Kõige tähtsam juhtimisvõte on prioritiseerimine,“ rõhutas Kotkas. Kõige halvemaks töövõtteks peab ta aga seda, kui teha kõike nii, nagu ette öeldakse. Elus väärtustab Kotkas kõige rohkem õppimist oma ala spetsialistidelt, töökust ning meeskonnatööd.