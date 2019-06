Raadiohommikus: elektrisõidukid, teadus, raha ja poliitika

Bolti elektriline tõukeratas, mille renti hakkab ettevõte kolmapäevast Tallinnas pakkuma. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Kolmapäevases Äripäeva raadiohommikus võtame fookusesse elektrisõidukitega seotud uudised.

Homme alustab Bolt Tallinnas elektritõukerataste rendiga, stuudiosse tuleb Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov. Tartu linnapealt Urmas Klaasilt uurime, kuidas on läinud esimesed nädalad Tartu rattaringlusel – on nii edu kui tagasilööke. Samuti küsime, milliseid investeeringuid linn sellega seoses kavandab ning kas ettevõtmine võiks kunagi jõuda ka erakätesse.