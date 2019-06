David Beckham tegi Eesti saunatootjale 300 000 euro suuruse kingituse

Saunatootja Iglucraft juht Priit Kallas toodetavas iglusaunas. Ettevõtte tootmishoone asub Leies. Foto: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Eesti saunatootja Iglucraft sai üleilmselt tuntuks jalgpallistaarile David Beckhamile iglusauna müümisega. Ettevõtte juht Priit Kallas ütles Äripäeva raadios, et nimekate klientide tasuta reklaam õpetas talle kaht: tuleb julgeda küsida ja mõelda suurelt.

David Beckhamil on Instagramis üle 55 miljoni jälgija. Sotsiaalmeediakanalit analüüsiva ettevõtte Hopper andmeil võiks temalt tasulise postituse tellimine maksta ligi 300 000 eurot. Iglucraft sellist summat välja käima aga ei pidanud, rääkis ettevõtte juht Priit Kallas Äripäeva raadio saates „Ideest kasumini“. Staar tuli Eesti tootjale appi ja postitas lihtsalt küsimise peale.

Küsimustele vastab Priit Kallas.

Avalikkuseni jõudis iglusaun ilmselt läinud aastal, kui jalgpallistaar David Beckham või tuntud lavastaja Guy Ritchie sauna sotsiaalmeedias reklaamisid. Briti ajakirjandus kirjutab nüüd, et tippkokk Gordon Ramsay võib olla teie järgmine tuntud klient.

Sellised pealkirjad olid, aga tegelikult ei tahaks oma kliendisuhteid väga kommenteerida.

Kuidas te selleni jõudsite, et David Beckham sotsiaalmeedias iglusauna kohta postitas?

Kui tema tellimus tuli, siis mõtlesin, mis seal ikka kaotada on ja küsime ta käest, kas ta teeks seda.

Kas ta ise suhtles teiega?

Ei, assistendi kaudu. Mõtlesin, et mis seal ikka kaotada – kui ta ütleb ei, siis on ei. Kirjutasime kirja, et oleme Eesti väiketootja ja oleme meelitatud, et meie toote välja valis ja kas on palju palutud üks pilt sotsiaalmeedia kontol. Meie üllatuseks ütles, et ei ole.

Priit Kallas , Iglucrafti juht Kirjutasime, et oleme Eesti väiketootja ja oleme meelitatud, et meie toote välja valis ja kas on palju palutud üks pilt sotsiaalmeedia kontol. Meie üllatuseks ütles, et ei ole.

Olite siis valmis, et ta keeldub?

Absoluutselt, miks ta peaks seda tegema, sest igal teisel juhul küsib ta selle eest raha, väga palju raha. Selles mõttes loomulikult olime meelitatud. Lisaks postitusele avaldas ta ka paar videoklippi (Instagram Stories, mis kustuvad 24 tunni möödumisel – toim).

Kas te pidite nõusoleku saamiseks midagi tegema, vastu pakkuma?

Ei. Kirjutasime, et oleme Eesti väiketootja ja üritame laia maailma jõuda. Kui ta meie tootega rahul on, siis äkki on ta nõus.

Kas olete hiljem veel suhelnud?

Aeg-ajalt käime oma klientide juures vaatamas, kuidas tooted on ja kas kõik on hästi. Meil tootmisest käisid paar meest tema juurest. Härrat ennast kodus ei olnud, aga hoovi peal käidi ja vaadati saun üle. Ta on rahul.

Mida see kogemus teile õpetas?

Kui täna tuleks George Clooney ja telliks näiteks meie sauna, siis see tundub täitsa tavapärane. Võib-olla üks õppetund ongi, et tasub hästi suurelt ja julgelt unistada. Teine asi on võib-olla see, et tasub minna ja küsida. See ei puuduta ainult klientide postitusi. Kindel on, et kui ei küsi, siis nagunii midagi ei juhtu. Temal (Beckhamil – toim) ei muutunud sellest midagi halvemaks või paremaks, aga meil oli hästi palju võita. Miks siis mitte minna ja küsida.

Palju tähelepanu pälvinud David Beckhami postitus Instagramis, mis jõudis lisaks Eestile ka maailma ajakirjandusse. Foto: Ekraanitõmmis, www.instagram.com/davidbeckham

Sellest, mis sellele järgnes, me palju ei tea. Kas tellimuste laviin?

Otseselt laviini pole olnud. Tellimuste hulk kindlasti kasvas ja mis kindlasti muutus, oli Inglismaa turg. Seal tegutseb meil pisike partnerettevõte. Kui kunagi sinna turule minema hakkasime, siis kohalik ekspert andis soovitusi, millised tooted meie portfellis sinna jõuda võiksid, ja saun välistati. Öeldi, et Inglismaa ei ole kindlasti saunariik. Täna kindlasti on ta meile saunariik nr 1.

Mõnes mõttes kõige suurem võit meile on olnud see, et brändil on nüüdseks mingi kredibiilsus. Me ei ole lihtsalt väike saunatootja kuskilt, vaid meil on portfoolio ette näidata ja see tekitab usaldust ükstapuha kus ja kellega rääkides.

1,2 miljoni euroni küündis iglusaunade tootja Iglucraft käive eelmisel aastal. Sel aastal sihitakse 2 miljoni eurost käivet.

Seega peab siis teadlikult selliseid kliente heas mõttes ära kasutama?

Oleme võtnud selle joone, et ise väga ei suru seda peale ega raja kogu oma müügi- ja turundusstrateegiat sellele, et Beckham on meil klient. Kui see jutuks tuleb, mainime, sest ta ise on sellega päri. Lisaks tulevad otsimootoris viited välja. Aga otseselt turundusvankri ette teda rakendanud ei ole.

Iglusaunade tootja Iglucraft OÜ käive ulatus eelmisel aastal 1,2 miljoni euroni. Priit Kallase sõnul liigutakse hetkel graafikus, et jõuda tänavu 2 miljoni eurose käibeni ning aasta lõpuks ka kasumisse.

