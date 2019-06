Slack tuli börsile, aktsia hind tõuseb

Norma Butterfield, Slack Technologiesi juhi Stewart Butterfieldi ema, helistas täna tseremoniaalset börsikella. Foto: Reuters/Scanpix

Kiirelt kasvav töökoha sõnumisaatmise platvorm Slack alustas täna kauplemist New Yorgi börsil, nii et aktsia hind kerkis võrdlushinnaga võrreldes isegi 60%, vahendab Reuters.

Slack kasutas aktsiate börsile viimiseks harvaesinevat otsenoteeringu mudelit, mis tähendab, et firmal peab olema küll prospekt, kus on toodud ettevõtte kohta vajalik info, kuid ei ole nn underwriter’eid ehk aktsiale likviidsust pakkuvaid pankasid, kellele peaks teenustasu maksma. Üks põhjus, miks Slack sai otsenoteeringut teha, on see, et firmal ei olnud praegu vajadust uue kapitali kaasamise järele. Eelmisel aastal tuli otsenoteeringuga börsile näiteks Spotify.