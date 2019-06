Via 3L laiendas ekspedeerimisäri

Rainer Rohtla, Via 3L tegevjuht Foto: Raul Mee

Konkurentsiamet andis loa tehingule, millega logistikaettevõtte Via 3L tütarettevõtte Via 3L Freight OÜ omandab AB Logistika Grupp OÜ ekspedeerimise äriüksuse.

“Via 3L Freight OÜ ja AB Logistika Grupp OÜ ekspedeerimise äriüksus jätkavad ühiselt Via 3L Freight kaubamärgi all. Mõlemale ettevõttele tähendab ühinemine suuremaid võimalusi olla Eesti ekspedeerimise turul edukas. Konkurents on meie valdkonnas tihe ja eelis on just suurtel ja tuntud tegijatel,” sõnas Via 3L grupi tegevjuht Rainer Rohtla teate vahendusel.