Raadil laiutav rehviväli ootab riigikohtu otsust

Eesti Energia õlitehasesse võiks sellise kopaga ajada kõik Raadil vedelevad autokummid, kui saaks lihtsalt selgust asjaolusse, kelle vastutusel sealsed rehvid tegelikult on Foto: Andras Kralla

Kuigi Eesti Energia kateldes on vanu rehve võimalik põletada lademes, ei liigu Tartust Raadile ladestatud rehvid kuhugi, kuni riigikohus ei ole langetanud otsust, kelle vastutusel need ikkagi on.

Aastatega on Raadile kogunenud hinnanguliselt 12 000–15 000 tonni rehve. Probleem seisneb selles, et osapooled on eri arvamusel tootjavastutuse ulatusest.