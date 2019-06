Fotod: Eesti Energia leidis vanadest rehvidest naftat

Auveres asuv õlitehas Enefit280, kus hakati vanarehvidest õli tootma. Tehast külastasid rahandusminister ja keskkonnaminister. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia Enefit280 õue peale oli teisipäeva lõunaks toodud mõned tonnid musta puru: maailmakoristuspäeval kogutud rehvid. Mis metsa all prügi, see Auveres puhas energia, millest toota õli.

Seda, kui rafineeritud on nafta, mis neljarattalistele alla pannakse, või seda, kui vähe või palju energiat on tegelikult põlevkivis, näitab see, et rehvid on mitu korda asjalikum õlitoore. “Näppude peal arvutades on ühes tonnis rehvihakkes sama palju energiat kui kolmes tonnis põlevkivis: üks tonn rehve asendab meile kolme tonni põlevkivi,” ütles Enefit Energiatootmise juht Mart Proos.