Kui suureks on Sõnajalgade Aidu tuulikud tegelikult kasvanud?

Mõõtkavaks Tallinna teletorn Foto: Raul Mee

Kümnekordne maja on 35 meetrit kõrge, sama palju on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti hinnangul pikkuses "visanud" vendade Sõnajalgade kavandatud Aidu tuulepargi tuulikud.

Ainuüksi tuulikute alla ehitatud killustikupadjad on 17–25 meetri kõrgused. "Kui te arvestate, et Aidule ehitatakse neid nii kolmkümmend tükki, siis ainuüksi need meenutavad üht Mini-Õismäed," kommenteeris TTJA ehitusosakonna juht Kati Tamtik.