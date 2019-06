Morgan Stanley: Bolt pole Uberile konkurent

Bolti kontor Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Investeerimispanga Morgan Stanley analüütikud hindavad, et Londonis pole Uberi konkurent mitte eestlaste Bolt, vaid hoopis India firma Ola.

Morgan Stanley analüütikud eesotsas Brian Nowakiga hindasid, et kahe nädala jooksul, mil Bolt on Londonis tegutsenud, pole see Uberi majandustulemusi kõigutada suutnud. Uberi äpi allalaadimiste arv küll veidi vähenes, aga on nüüdseks taastunud.