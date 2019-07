Swedbank utsitas ettevõtjaid aruannet esitama

Kliente üllatas Swedbanki kiri. Foto: Andras Kralla

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg kukkus eelmisel pühapäeval ning seda ei lasknud oma klientidel unustada ka näiteks Swedbank, kes saatis hulgale äriklientidele meeldetuletuse.

Äripäevaga suhelnud väikeettevõtjad väljendasid panga kirja peale arusaamatust. „Kümme aastat olen tähtajaliselt esitanud majandusaastaaruanded, pangale ja maksuametile võlgu pole olnud,“ rääkis üks ettevõtja. „Kas see on üldse panga teema? Kui panga ja kliendi vahel on kõik korras, siis miks panka huvitab minu majandusaastaaruanne?“