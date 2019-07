Rail Baltic meelitab kaugeid kosilasi

Tulevikus Tallinnast Ülemiste jaamast algava Rail Balticu rajamise vastu on huvi tundnud mitu rahvusvahelist kontserni, kuid kohalike ehitusvaldkonna ettevõtjate sõnul on kosilaste nimed veel ähmased. Foto: Andras Kralla

Esimesed rahvusvahelised kontsernid on näidanud üles huvi osaleda Rail Balticu rajamises, mistõttu leiavad kohalikud ettevõtjad, et Baltimaid Euroopaga ühendavast raudteeprojektist võib saada geopoliitiline köievedu, kus hakkavad võistlema peaasjalikult Hiina ja Euroopa suurfirmad.

"Teame juba praegu, et taristu valdkonnas tegutsevad Eesti ehitusettevõtted on moel või teisel huvitatud Rail Balticu projektis kaasa lööma. Samuti on põhjust eeldada, et laiemalt Euroopa turul tegutsejad tunnevad projekti vastu huvi, sest Rail Balticu mahud on võrreldavad Euroopas elluviidavate suurprojektide mahtudega," ütles projekti Eesti rakendusettevõtte Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets.