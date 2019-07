Vaata, millist töökohta on lihtne leida

Foto: Andras Kralla

Kõige suurem puudujääk on veoautojuhtidest, logopeedidest ja IT-valdkonna spetsialistidest - tarkvara arendajad, programmeerijad, analüütikud. Mitmes maakonnas on puudus eriarstidest ja see probleem ilmselt lähiaastatel aina süveneb.

Töötukassa värske tööjõuvajaduse baromeeter tõi esile, et turul on väga suur hulk ametialasid, kus on tööjõupuudus ehk tööandjatel on raske endale sobivaid töötajaid leida.