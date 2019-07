Eesti kinnisvara on ajaloo kalleimal tasemel

Tallinn vedas kinnisvara hinnad rekordini. Foto: Raul Mee

Eesti kinnisvarahinnad on ajaloo kõrgeimad – 17 suurema linna korterite keskmine tehinguhind jäi juunis pidama rekordilisel tasemel 1544 eurot m², on arvutanud Pindi Kinnisvara.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et Eesti kinnisvaraturg on praegu paradokse täis. „Väikelinnade tehinguaktiivsus on madal, ka Tallinna ja Tartu järelturul pole kindlasti parimad päevad, kuid noorte perede uute korterite janu ajab suuremates linnades tehinguhinnad üles,“ sõnas ta.