RIA: Olerexi ja Tartut pole eesmärk trahvida

Olerexi lekke käigus pääsesid kurjategijad ligi 100 000 tehingu infole. Foto: Raul Mee

RIA intsidentide lahendamise osakonna juhi Tõnu Tammeri sõnul võivad nad Olerexile ja Tartu linnavalitsusele määrata sunniraha kuni 9600 eurot, kui selgub rikkumine, kuid see pole nende eesmärk.

"Ühegi menetluse eesmärk ei ole trahvi määramine, vaid teenuse turvalisemaks muutmine. Menetlus on üksnes asjaolude väljaselgitamise ametlik vorm. Selle abil saame kontrollida, kas kasutusel on mõistlikud ja tarvilikud meetmed, mis välistaksid tulevikus sellised ohud," lausus Tammer. Sunniraha ülemmäär ettekirjutuse mitte täitmise puhul on 9600 eurot, täpsem summa sõltub menetluse käigust.