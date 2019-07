Hanschmidt: investeerida on mõtet kolme sektorisse

Infortari üks omanikest Ain Hanschmidt nimetas Investeerimisfestivalil prioriteetsed valdkonnad, kust investorid tulevikus kõige rohkem teenivad.

Infortari ühe omaniku Ain Hanschmidti sõnul on ettevõtte ülesehitamisel oluline hea meeskond. Foto: Andras Kralla

Üks valdkond, kuhu tasub Hanschmidti sõnul investeerida, on energiasektor. „Kui on piisavalt palju energiat, võib sellega ükskõik millest kulda teha,“ sõnas Hanschmidt. „Roheenergia on hästi põnev, sealt on palju uusi asju ja võimalusi oodata,“ oli ta veendunud.