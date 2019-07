Kuidas Inesel raha otsa sai ja mis siis juhtus

Laulja ja saatejuht Eda-Ines Etti ütles investeerimisfestivalil, et muusikapalade loomine on investeering ja üks hea näide sellest on tema 2006. aastal kirjutatud laul „Iseendale“.

Laulja Eda-Ines Etti rääkis investeerimisfestivalil iseendasse investeerimisest. Foto: Konstantin Sednev

„See sai edukaks, seda mängiti palju ja autoritasud olid kopsakad. Kui kirjutad laule, siis autoritasu aitab sul elada. Sa ei sõltu kontsertidest, vaid sul on passiivsem sissetulek,“ lausus ta. Toona kirjutatud pala on esitanud ka teised artistid ja sellest on tehtud menukaid uusversioone, millest võidab ikka Ines kui autor, kellele tasud laekuvad.