Lõhmus teenis krüptorahaga miljoneid, kuid ei saanud sellele ligi

LHV Groupi suuromanik Rain Lõhmus rääkis täna investeerimisfestivalil, et investeeris kunagi krüptorahasse etherum, kuid unustas oma e-rahakoti parooli ära. „Täna on õnneks krüptovarade väärtus alla tulnud, aga vahepeal oli see summa kordades suurem kui LHV väärtus," ütles ta.

LHV Groupi suuromanik Rain Lõhmus rääkis täna investeerimisfestivalil, kellele ta raha jagab ja millised ebaõnnestumised teda saatnud on. Foto: Andras Kralla

Seda juhtumit nimetas Lõhmus üheks oma investeerimisvaldkonna ebaõnnestumiseks.