Raadiohommikus: kuidas turvaliselt osaleda börsirallis?

Nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalil jagas üle 30 kogenud investori enda edulugusid ja ebaõnnestumisi. Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe teeb esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis kokkuvõtte investeerimisfestivalil kuuldust.

Nädalavahetusel kogunes investeerimisfestivalile sadu investeerimishuvilisi ja investoreid. Foto: Raul Mee

Majutusvõimalusi vahendav Airbnb otsustas pärast Euroopa Komisjoniga peetud läbirääkimisi täiustada ja muuta enda platvormi tarbija jaoks selgemaks, viies selle kooskõlla Euroopa Liidu tarbijaõiguses sätestatud nõuetega. Mida need nõuded täpsemalt tähendavad ja kuidas suhtub Euroopa Komisjon teistesse digiplatvormidesse, sellest teeme juttu advokaadibüroo Triniti juristi Birgitta Otsaga.

Tele2 personalidirektor Helena Evert teeb hommikuprogrammis kokkuvõtte Tele2s tehtud eksperimendist, millega anti kontoritöötjatele vabadus teha tööülesandeid neile sobival ajal ja sobivas kohas.

Hommikuprogrammi juhivad Priit Pokk ja Aivar Hundimägi.

11.00-12.00 "Kuum tool". Kevadel toetas valitsus eelnõud, mis jõustumisel kohustab avalikustama Eestis börsifirmade juhtide tasustamise põhimõtted ja palga suuruse. Kuidas palkade avalikustamine võib Eesti ettevõtluskultuuri mõjutada, kas selle nõudega rikutakse tippjuhtide privaatsust ja millised võiksid olla kaasaegsed tippjuhtide tasustamispõhimõtted ning kuidas on mõjutanud palkade avalikustamise nõue avaliku sektori tulemuslikkust, sellest räägime juhtimiskonsultant Mait Raavaga. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00-13.00 "Juhi jutud". Saade toob kuulajateni põnevamad mõtted ja näpunäited kevadistest saadetest.

Sel korral saab saatest vastuse küsimustele, kuidas saada suurfirmade juhiks, kuidas tuua ja hoida ettevõttes idufirmalikku suhtumist, mida õppida konfliktidest ja paljust muust.

Saates saavad sõna Tallinki juht Paavo Nõgene, Wolti juht Liis Ristal, maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid ning intervjuu ajal Alexela Oili juht Maria Helbling, kes on praeguseks Eestist ära kolimise tõttu pannud ameti maha.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Kordame sarja esimest saadet, milles on külas siseminister Andres Anvelt ja metallitööstuse Stera Saue juht Veiko Vaher, et rääkida tööjõust. Juttu tuleb nii sisserände piirarvust ja selle muutmisest kui ka ebaseaduslikust tööjõust. Räägime ka riigi ja tööstussektori pidevast vastandumisest.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Pärnu Juhtimiskonverentsil. Pakume teile kuulamiseks Allan Martinsoni modereeritud vestlusringi "Mida teevad noored juhid teisiti?", milles on juttu, kuidas leiavad uusi äriideid noored juhid ja mida teevad nemad oma organisatsioone juhtides sellist, mis paneks ennastki mõtlema, et teeks ka nii.

Osalevad 2018. aasta noor ettevõtja ja toidu toomist digitaliseeriva eAgronoomi asutaja Robin Saluoks, USA investorite ühe lemmikettevõtte Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas ning Värbamistööriista Hundred5 tegevjuht Marit Martin.

