Norrakate maksmata arve surus puitmajatootja põlvili

Modulehouse'i rajatud suusahotell Rootsis Foto: Modulehouse

Täna kirjutas Põhjarannik, et Narva moodulmajatootja Modulehouse lõpetab tegevuse ning koondab üle 100 töötaja. Ettevõtte müügidirektor Jevgeni Rõbakov avaldas nüüd Äripäevale, et põhjuseks on vaidlus Norra suurfirma Skanskaga, kes tema sõnul keeldub maksmast miljoni euroni küündivat arvet.

"Tegime Skanskaga Norras eelmisel aastal suure ja riskantse objekti. Eesmärk oli teha nullmarginaaliga, ajasime mahtu taga. Oli viieaastane leping. Juhtus nii, et esiteks saime projekti raames väga suure kahjumi, aga Skanskal on hetkel ka viimane arve maksmata meile, mis on käibemaksuga natuke alla miljoni euro," rääkis Rõbakov.