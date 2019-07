Pankrotistunud masinatööstus saab uut hoogu

Paldiskis. Foto: Raigo Pajula

Ettevõtja Kalle Kuusiku kontrollitav AKG Lootsi OÜ omandas pankrotistunud E-Profiili tervikvara ja tänaseks on tootmine taas käima saadud ning sõlmitud esimene miljonileping välispartneriga.

AKG Lootsi teatas juunis, et omandas masinatööstusettevõtte E-Profiil tervikvara, sealhulgas ka tootmisüksused Ülemistel ja Paldiski Põhjasadamas, kirjutab Äripäeva tööstusuudiste teemaveeb. Kalle Kuusik ütles juunis, et järgmiseks väljakutseks on inimeste palkamine ning Eesti suurima rasketööstus- ja masinaehitusettevõtte võimekuse taastamine. Veel 2017. aastal ulatus E-Profiili aastane müügikäive 25 miljoni euroni ning tööd pakkus ettevõte rohkem kui 300 inimesele.