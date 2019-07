Ettevõtjad on Metallica nimel juba mitu kuud rabelenud

Sel nädalal ehitati Tartus Metallica esinemiseks lava. Väga paljud ettevõtjad on juba nädalaid ja kuid selle nimel rakkes olnud. Foto: Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix

Tööd ja tegemist on juba mitu kuud olnud, rääkisid täna Tartus toimuva rokibändi Metallica kontserdi juures kaasa löövad ettevõtjad.

Kontserdile on oodata umbes 60 000 inimest. Carmen Catering on juba kaks päeva ette valmistanud telke, kus hakkavad jooke müüma. "Kaks ja pool päeva oled seda ette valmistanud ja siis tuleb rahvas. Kiire müügiaeg on kolm-neli tundi ja siis on läbi ja hakkad jälle kokku panema," rääkis ettevõtte omanik ja juht Argo Koppa.