Leebem seadus rõõmustab laenupakkujaid

Bigbanki juhatuse liikme Martin Läntsi sõnul on majandusministeeriumi otsus leevendada finantsteenuste reklaami sisulisi piiranguid samm elutervema konkurentsiga laenuturu suunas. Foto: Andres Haabu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsustas kaotada reklaamiseadusest sätte, mis keelas finantsteenuste pakkujal kuvada reklaamis krediiditeenuse tingimusi. Laenupakkujate hinnangul on see samm parema konkurentsi suunas, mis kokkuvõttes võiks muuta laenamise odavamaks.

Kuigi majandusministeerium toonitas, et piirangud finantsteenuste reklaamidele jäävad suures osas paika, leidis ministeerium, et krediidipakkujad peaksid siiski saama esitleda enda toodet ja järelmaksutingimusi. "Praegu ei näe inimene autoreklaamis liisingu võimalusi ja sellega kaasnevaid kohustusi, mistõttu ei ole tarbijal piisavat teavet, et teha kaalutletud otsus," ütles ministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving.