Raadiohommikus Skype'i asutajate investeerimisfondi uus vallutus

Ambient Sound Investmentsi eestvedajad: (vasakult) juht Tauno Tats, Toivo Annus (üks asutajaid) ja Margus Uudam (otseinvesteeringute juht) 2009. aastal. Foto: Erik Prozes

Kolmapäeva hommik tuleb Äripäeva raadio eetris investeerimishõnguline – Pärnusse kogunevad era- ja riskikapitalimaailma eksperdid üle kogu maailma ning samuti saame avaldada, kuhu teeb oma järgmise investeeringu Skype'i loojate investeerimisfond Ambient Sound Investments (ASI).

Samuti räägime Äripäeva Infopanga uuest tööhõiveagentuure ja tööjõurentnikke võrdlevast konkurentsiraportist.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

11.00–12.00 "Triniti eetris"

Räägime ettevõtte õiguslikust auditist – mis see on, milleks seda kindlasti tarvis on ja kuidas auditit planeerida. Stuudios on Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadid Ergo Blumfeldt ja Siim Maripuu.

Saatejuht on Birjo Must.

12.00–13.00 "Delovõje Ljudi"

Saade tutvustab silmapaistvaid Eesti venelasi. Saatejuht on venekeelse Äripäeva Delovõje Vedomosti juht Polina Volkova.

13.00–14.00 "Kullafond"

Saates tuleb juttu Facebookis postituste levikust, sisu tootmisest ning sõnumite paikapanemisest, ürituste ja Facebooki gruppide turundamisest, eelarve mahust ning Facebooki reklaami sihtimisest ja seal kanalis toodete müügist.

Samuti jagatakse tööriistu, mida tasub Facebookis turundamisel kasutada.

Sel teemal kõneleb Turunduskoolitus OÜ asutaja ja digistrateeg Katrin Vilimaa-Otsing.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

Saade jõudis esimest korda kuulajateni tänavu juunis.

14.00–15.00 "Teabevara tund"

Saates tuleb juttu sellest, kuidas tootmisettevõtet arendada. Sel teemal kõneleb Ensto Enseki juht Kaarel Suug.

Saadet juhib Äripäeva tootmise juhtimise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen.

Kuula Äripäeva raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebistriimina/järelkuulamisena veebis.