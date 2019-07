Raadiohommikus turism, hipsteriõlle tulevik, indeksifondid ja väikeettevõtlus

Viimased nädalad on toonud ridamisi uudiseid Eesti väikepruulikodade omanikuvahetustest, uutest äristrateegiatest, aga ka pankrotist. Seitse aastat käsitööõlle jaemüügiga tegelenud Karmo Tüür selgitab, milline tulevik ootab ees praeguseks umbes 50 tootjat ning kuidas nad buumist välja tulevad.

Selgub, kellest saab eksportöör, kellest regionaalne pisitootja ning kas varsti troonib turul hoopis käsitööna valmistatud alkoholivaba õlu.

Stuudiosse tuleb Estraveli turundusdirektor Airi Ilisson, kellega räägime, kuidas on jahedavõitu suvi mõjutanud puhkavate eestlaste reisieelistusi, millised näitajad iseloomustavad viimase aja sise- ja välisturismi, kuivõrd majanduse paremad ajad turismisektoris kajastuvad ning kas on ka ohumärke. Uurime, kas Eesti vajaks turismimaksu ning kas meil on ka paiku, kus tuleks mõne Euroopa näite eeskujul turismi piirata.

Veel tuleb juttu sellest, mis on indeksifondide head ja vead. Samuti räägime ühe kujuka näite varal väikeettevõtlusest praeguses Eestis.

Saadet juhivad Indrek Mäe ja Neeme Korv.

11.00–12.00 "Kuum tool"

Otsesaade keskendub investeerimisele. Räägime, kui mõistlik on hoida oma varasid indeksifondides, ning arutleme, millist alternatiivi pakuvad indeksifondid. Samuti vaatame üle võimalused indeksisse investeerimiseks ning võtame luubi alla riikliku tulumaksutagastuse seoses kolmanda samba indeksifondidega.

Saates on külas SEB finantsturgude riskinõustaja Martin Sillasoo ja Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00–13.00 "Juhi jutud"

Seekordses saates teeme kokkuvõtteid kevadistest ja suvistest intervjuudest juhtidega ning toome neist vestlustest põnevad, huvitavad ja kasulikud osad kuulajani.

Esmaspäevasest saatest saab teada, miks peagi Tallinki kaldakaubanduse juhina ametisse asuv Katre Kõvask ei tihanud tippjuhitööd, miks juht peab preemia maksmiseks vajadusel laenu võtma, miks enamust juhtimisest pole võimalik õppida.

Sel teemal kõnelevad tööseikluste turu Jobbatical juht Karoli Hindriks, Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe, Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ja 20 aastat toidutööstuses juhtinud Katre Kõvask.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu"*

Saates kõneleme võitlusest maksude vältimise vastu – täpsemalt sellest, kuidas äriühingud üritavad kasumit varjatud kujul jaotada, milliseid skeeme kasutatakse ning millised muutused on tulemas regulatsioonides sellevastases võitluses. Saates on külas maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksuse juht Martin Lehtis. Saadet juhib Priit Pokk. Saade oli esmakordselt eetris tänavu aasta jaanuaris.

15.00–16.00 "Lavajutud"

Saade on salvestatud sotsiaalmeedia konverentsil Online.

Saate teisese pooles astub üles Rainer Olbri ehk Metsakutsu, kes lisaks muusikukarjäärile on ka loovkollektiivi Hooligan Hamlet asutaja ja reklaamiagentuuri Imagine\TBWA partner. Ta räägib, kuidas minimaalse rahastusega, kuid kirega tehtud töö võib tulevikus avada uksi.

Saadet alustavad sotsiaalmeediaturunduse agentuuri Goal asutaja ja loovjuht Marko Saue ning digitaalagentuuri tegevjuht Madis Trei, kes koos Äripäeva ajakirjaniku Allan Rajaveega arutlevad eestikeelse sostsiaalmeedia sisuloome ja turunduse arengust.

