Põhjas käinud Eesti idu töötab tippfirmadega

Sixfoldi meeskond. Foto: Sixfold

Kaks aastat tagasi tegevuse lõpetamisest teatanud, kuid siis ootamatult teise võimaluse saanud Eestis loodud idufirma on löönud käed mitme tippfirmaga.

2017. aasta kevadel teatas veoautodele pilveteenuse kaudu vedusid pakkunud Eesti idufirma Palleter, et paneb firma kinni. Sama aasta sügisel saabus uudis, et idufirma tehnoloogia ostis ära üks maailma suurimaid erakapitali fonde TPG Capital ja äri jätkub uue nime all Sixfold, kuid ärimudel erineb varasemast.