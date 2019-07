Kopli parandab mainet ja muutub kallimaks

Kunagi trööstitus seisus olnud Kopli liinid on muutunud ning suurendanud ka piirkonna populaarsust. Pildil Kopli liinide ehitusjärk tänavu aprillis. Foto: Andras Kralla

Kopli linnaosa on vaikselt selga sirgu lükkamas, sest uusarenduste hinnad on tõusuteel. Samas Kalamaja piirkonda peavad asjatundjad ülehinnatuks.

1Partner kinnisvaraekspertide uuringus selgus, et tänavu oodatakse suuremat hinnatõusu Koplis asuvatele kodudele. Uus Maa kinnisvara analüütiku Risto Vähi sõnul on Kopli liinid populaarsed: inimesed teevad tegelikult juba aastaid oma maju seal järjest korda ja ühistud on aktiivsed. Vähi usk Koplisse on suur ning ta leiab, et tema kodulinnaosa on tulevikus atraktiivne elamurajoon.