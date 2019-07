Pipedrive kogus väikeste klientidega enesekindlust

Praegu on Pipedrive'il suurtest ettevõtetest kliente kogu oma klientuurist 2 protsenti Foto: Meeli Küttim

Seni väikefirmadele keskendunud müügitarkvara arendaja Pipedrive on koos oma klientidega kasvanud ja seab oma fookuse veidi ümber, võttes eesmärgiks kasvatada suurte ettevõtete osakaal klientidest senise mõne protsendi asemel kümnendikuni.

Pipedrive’il on ka praegu klientideks mõned suured ettevõtted. Ettevõtte tehnoloogiajuhi Sergei Anikini sõnul on need olnud endised väiksemad ettevõtted, kes on nendega koostöö ajal suureks kasvanud. “Meie edukuse võti oligi see, et me ei läinud otsejoones suuri ettevõtteid sihtima, kus ongi suurem konkurents ja maailmakuulsad brändid. Me olime madalamas segmendis, aga nägime, kuidas ettevõtted on suureks kasvanud ning me oleme ikka veel partnerid. Tänu sellele usume, et me suudame ka suuri ettevõtteid teenindada,” rääkis Anikin.