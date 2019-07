Tallink tegi omale uue taksoäpi

AS Tallink Takso omanikud on AS Infortar ja laevandusfirma AS Tallink Grupp. Ain Hanschmidt on rääkinud, et Infortar tegi Tallink Takso, mis viiks turistid linna, et nad ei satuks kallite taksode peale, kes küsivad paari kilomeetri eest 1500 krooni. Tüssamise korral on nad vihased ikka Tallinki peale, rääkis Hanschmidt. Foto: Raul Mee