Raadiohommikus: Eesti Panga ja rahanduse tulevikust

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime Eesti Pangast ja meie rahanduse ning majanduse tulevikust. Stuudiosse tuleb alates oktoobrist Eesti Panga asepresidendi positsioonile asuv Maive Rute.

Uurime ka seda, miks otsustati teha dokumentaalfilm Baltikumi iduettevõtetest ja kui huvitav on ettevõtjaid portreteerida. Kuulame intervjuud filmiprodutsendi ja projekti „Startup Passion in the Baltic Sea Region“ Eesti juhi Olesja Rotariga.

Lisaks räägime Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjaniku Eliisa Matsaluga sellest, milliste eraäridega tegelevad riigikogu liikmed.

Stuudios on saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Teeme juttu, miks ja kuidas valida õiget indeksifondi. Kuna kolmapäeval on saabumas pensionifondi osakute vahetamise tähtaeg, siis küsime, milliseid eeliseid annab vanaduspõlveks kogutava raha varumine indeksitesse ja milliseid võimalusi turg selleks pakub. Räägime ka sellest, kui palju ja miks tuleks fondijuhtide tegevust piirata.

Külas on Tuleva pensionifondide asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk. Saatejuht Indrek Mäe.

12.00-13.00 "Äripäeva fookuses". Saates võtame luubi alla reklaamiseaduse muutmise. Uurime, mis juhtub, kui anda laenureklaamile vabadusi juurde, kas siis esineb rohkem reklaamiseaduse nii-öelda hallil alal käimist või ei muutu suurt midagi. Veel saab vastuse küsimusele, kas uus seadusemuudatus teeb laenureklaamid liiga ahvatlevaks või on rohkem teavet reklaamis tarbijale kasulik, et teha kaalutlev otsus laenutoote valimisel.

Stuudios on majandusministeeriumist Kristi Talving, Creditstari juht Aro Sosaar, võlanõustaja Heete Simm, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist Teele Tohver ning finantsinspektsioonist Andre Nõmm. Saatejuht on Indrek Ojamets.

13.00-14.00 „Eetris on turundusuudised“. Kas suvepäevad on üritusturundus, kuidas planeerida edukat üritust, millal pöörduda üritusturunduse agentuuri poole, kuidas kujuneb ürituse eelarve ja millal hakata üritust planeerima, milline peaks olema ürituse kutse ja mida teha, et üritus jääks meelde? Need on küsimused, millele saab vastuse seekordsest saatest.

Saates on külas on Eve Peeterson üritusturundusagentuurist Orangetime ja Tanel Lillepalu üritusturundusagentuurist Jolos. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud kevadisel psühholoogiakonverentsil. Esimeses pooles kõneleb vabakutseline näitleja ja lavastaja Loore Martma. Kuulete näiteid Loore praktilisest tööst lavastajana ja kogemusi mindfulness coach’ina. Kogemustele lisaks räägib Loore oma teoreetilisest tööst Tallinna Ülikooli doktorantuuris tervisekäitumise ja heaolu erialal.

Saate teises pooles saab sõna ettevõtja ja isiksuse arengu treener Ville Jehe, kes räägib teadliku muutumise kunstist. Saade oli esmakordselt eetris möödunud aasta augustis.

