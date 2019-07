Sigade Aafrika katk on otsaga Lätis

30kilone põrsas Foto: Erik Prozes

Viimastel nädalatel on mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis sagenenud sigade Aafrika katku puhangud kodusigadel, hoiatab veterinaar- ja toiduamet.

Poolas on sellel aastal nakatunud juba 29, Leedus 12 ja Lätis üks seafarm. Samuti levib taud Rumeenias, kus nakatunud farmide arv on kasvanud üle viiesaja. Bulgaarias on nakatunud 22 farmi. Nendest viimases oli üle 36 000 sea, mis on tänase seisuga suurim haigusse nakatunud seakasvatuse ettevõte. 25. juulil teatati esimesest haiguspuhangust Slovakkias, teatab amet.