Pangad keeravad salaomanikuga firma ees ukse lukku

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Taivo Põrk. Foto: Liis Treimann

Kui Eesti võtab uuel aastal üle viienda rahapesuvastase direktiivi, tekib pankadel kohustus kontrollida, kas klientidel on andmed tegelike kasusaajate kohta äriregistrile esitatud.

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna jurist Taivo Põrk ütles, et kui need andmed on esitamata, muutub igasugune majandustegevus keeruliseks - näiteks võib pangateenuste kasutamine olla oluliselt piiratud.