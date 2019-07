Sisepõlemismootoriga autod võiks linnas järsult maksustada

Foto: Raul Mee

Linnades tuleks sisepõlemismootoriga autodele kehtestada nii suured maksud, et kõik eelistaksid elektriautosid, pakkus Marek Strandberg.

Keemiku haridusega materjaliteadlane, ühiskonnategelane, kunagi poliitikuna paljude Eesti (kliima)poliitiliste otsuste juures osalenud, rohkesti ka avalikkuses sõna võttev Marek Strandberg ütles, et näiteks Norras müüakse selle aasta algusest alates elektrimootoriga autosid juba rohkem kui sisepõlemismootoriga autosid. Marek Strandbergi sõnul on sellel selge põhjus – Norras on sisepõlemismootoriga auto väga kallilt maksustatud ja odavam on osta endale küll hinnalt kallis elektriauto, kui pidada bensiiniautot, mille püsikulu on väga suur.