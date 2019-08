Kriisist fantastilisse kasumisse ehk elektroonikatootja kiire kasvu saladused

Veebruaris külastas Incapi Saaremaa tootmist president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul on ettevõte eeskujuks paljudele teistele tootmisettevõtetele. Ettevõtte juhi Otto Richard Puki (vasakul) sõnul pakub ettevõte mitte pelgalt allhanget, vaid täisteenust. Foto: Valmar Voolaid, Incap Eesti

Kuus aastat tagasi oli elektroonikatööstus Incap kriisis – Kuressaares koondati mitukümmend töötajat ja käive kukkus kolinal. Tänaseks on see unustatud ja viimase kvartali kasumit iseloomustas ettevõtte juht Otto Richard Pukk Äripäeva raadios kui fantastilist. Selleni jõudmisel on aga kindlad põhjused.

Tänavu aasta alguses elektroonikatööstust külastanud president Kersti Kaljulaid ütles, et Incap on hea näide sellest, kuidas saab pealinnast eemal maailmatasemel tööstusharu arendada. “Oma ambitsiooniga muuta tootmisprotsess nii paindlikuks, et olla igal ajahetkel tehnoloogilises tipus, on Incap eeskujuks paljudele teistele tootmisettevõtetele,” tunnustas riigipea ettevõtte juhte toona.