Raadiohommikus: Eesti tööstuse tumedast tulevikust ja Coop Panga kiirest kasvust

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul pole Eesti töötleva tööstuse kasvuväljavaade lähiajaks sugugi roosiline, pigem vastupidi. Foto: Andras Kralla

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina sõnul pole Eesti töötleva tööstuse kasvuväljavaade lähiajaks sugugi roosiline, pigem vastupidi. Arutleme, mis on selle tinginud ja mida teadmisega peale hakata.

Külla tuleb Coop Panga juht Margus Rink, kellega räägime sellest, kuidas Coop Pangal on õnnestunud viimasel ajal rekordilise kiirusega kliente juurde võita ja kuidas edeneb börsileminek.

Loovkirjutaja Marianne Liiv räägib, kuidas tuleks e-poes tootetutvustusi kirjutada ja millised on selles levinumad vead.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Priit Pokk

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Stuudios on ajakirjanikud Viivika Rõuk, Rivo Sarapik ja Liina Laks. Räägime firmade matmisest ja omanike varjamisest, majatootjate probleemidest Skandinaavias, maailmamajandusest ja paljust muust.

12.00–13.00 „Fookuses on kindlustus“. Kuidas oleks abi vabatahtlikust ehk tööandja ravikindlustusest ajal, mil tavapärase riikliku ravikindlustuse omaja jaoks on järjekorrad endiselt väga pikad. Mida tööandja ravikindlustus endast kujutab ja mida sellega hüvitatakse, kui ruttu ja milliste eriarstide juurde sellega pääseb ja kas leping katab ka visiiditasu? Stuudios on Kairit Luht If Kindlustusest, Dekla Uusma ERGO kindlustusest ja Mihhail Prokopjev BTA Kindlustusest. Saade oli esimest korda eetris möödunud aasta novembris. Saatejuht on Liis Amor.

13.00–14.00 „Kinnisvaratund“. Eestis on kolm juhtivat kinnisvaraportaali, mida kasutab enamik kinnisvarabüroosid ja ostuhuvilisi. Kui erinevad on funktsionaalsuselt Eesti kinnisvaraportaalid ja mis neist on hetkel populaarseim? Kuidas toimib koostöö maaklerite ja kinnisvaraportaalide vahel ning millised on kinnisvaraportaalid viie aasta pärast? Millele pöörata tähelepanu, et objekt võimalikult kiirelt müüdud saaks? Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige ja turundusjuht Kaie Kass-Agcay ja Kinnisvara24 tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg. Küsib Andres Panksepp.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu saates tuleb juttu ettevõtete juhtimistarkvaradest ja nende kasulikkusest äride käekäigule. Räägime sellest, kuidas hoida kokku ettevõtte kõige kulurikkamat vara ehk inimeste aega ning milliseid muutusi toob tulevik ettevõtte juhtimistarkvarade arenedes. Külas on äritarkvara Scoro asutaja ja tegevjuht Fred Krieger. Saadet juhivad Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.