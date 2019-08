KUULA OTSE: kas suurprojektid on Eestis võimalikud?

Ettevõtja Raivo Hein on varem teatanud, et kümned ettevõtted ja fondid oleksid valmis panustama selleks, et n-ö Saaremaa sild teoks saaks. Foto: Tanel Meos

Viimased nädalad on taas toonud mitmeid uudiseid suurprojektide rindelt: Paldiski metanoolitehas sai rohelise tule Lääne-Harju vallavolikogult eriplaneeringu alustamiseks, Peter Vesterbacka Tallinna-Helsingi tunnel aga on takerdunud Eesti riigis detailide täpsustamisse.

Uurime kell 11 eetrisse minevas otsesaates "Kuum tool", kas Eestis on üldse suurprojektid võimalikud ja mis tingimused peavad olema selleks täidetud. Milliseid õppetunde võtsime kaasa puidurafineerimistehase kaasusest ning kas parem on see, et riigi raha on mängus või mitte?

Külas on Saaremaa silla üks taganttõukajatest, ettevõtja Raivo Hein ning riigihalduse minister Jaak Aab. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuula saadet kell 11 otse siit.