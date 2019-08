Nädala lood: hapu maailmamajandus, rõivafirma pääsemine ja imelised palgad

Maailmamajanduses kisub hämaraks. Foto: Jean-Paul Pelissier, Reuters/Scanpix

Eelmisel nädalal huvitasid Äripäeva lugejaid kõige rohkem murepilved, mis on viimasel ajal maailmamajanduse kohale triivinud.

Aasta suurim kukkumine börsidel on aktsiainvestorite sissetulekutele juba jälje jätnud. Omaette küsimus on see, kui palju suudavad maailma aeglustuv kaubavahetus, kaubandussõda ja maailma majandustsükli pöördele minek räsida Euroopa tööstussektori kindlustunnet, millel oleks juba otsene mõju Eesti majandusele.