Täitmata nišš kinnisvarturul

Suvilaid soovitakse aina enam paariks kuuks üürida. Foto: Veiko Tõkman

Kuna suvila ostmine on luksus, tahetakse neid järjest enam üürida. Inimesed ei oska aga oma suvilaid teenima panna, leiti Äripäeva raadios „Uus Maa kinnisvarasaates“.

„Neid, kes suvilaid tahaks kaheks või kolmeks kuuks üürida, on palju,“ kinnitas Uus Maa Saku ja Saue piirkonna maakler Meelis Paldre. „Suvila ostmine on luksus, kodulaenu nende peale ei saa ning seetõttu tuleb see reeglina osta omafinantseeringust ja pärast arvestada ka jooksvate kuludega,“ selgitas sama kinnisvarabüroo Harku Valla maakler Ketlin Jundas, miks paljudel juhtudel on üürimine lihtsam.