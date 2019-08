Raadiohommikus: kuidas enam üüri teenida ja vähem kütuse eest maksta?

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov on kolmapäevase hommikuprogrammi üks külalistest. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevast hommikuprogrammi tasub teiste seas kuulata üürikorterite omanikel ja autoga sõitjatel, sest juttu tuleb üüri kasvatamise võimalustest ning alternatiivsetest kütuseallikatest.

Kuulete intervjuud mitme üürikorteri omaniku Anu Lillega, Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotoviga ning Baltcapi partneri Kristjan Kaldaga. Hommikut veavad ajakirjanikud Rivo Sarapik ja Meelis Mandel.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Räägime e-kaubandusest, sealhulgas sellest, mis on olulised komponendid e-poe kujundamisel kasutajamugavuse tagamiseks ning selleks, et inimesed oma oste pooleli ei jätaks. Samuti räägime sellest, millised üleeuroopalised maksu- ja muud reeglid on hiljuti muutunud ning mis peagi muutumas. Saates on külas digiagentuuride Levipro ja Wink arendusjuht Ants Liivat ning Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve. Saade oli esimest korda eetris aasta alguses. Saatejuht on Priit Pokk.

12.00–13.00 "Autosõbrad eetris". Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios Auto Forte juhatuse liige ja autoturu ekspert Raido Toonekurg.

Saates analüüsitakse Eesti ja maailma autoturu hetkeseisu, võrreldakse seitsme kuu müüki eelmise aasta sama perioodiga ning ennustatakse, mida toob autonduses homne päev. Toonekure hinnangul on elektriautode turuvallutamise eufooria pisut üle pingutatud ning olemasolevad tehnoloogiad ei kao niipea veel kusagile. Küll aga ennustab ta vanadele jõuallikatele märkimisväärset hinnatõusu keskkonnatrahvide tõttu, millega omakorda doteeritakse elektriautode hinda.

Lisaks lahkavad autosõbrad Nobe rahastamisraskuseid ning toovad välja peamised vead, mis Eesti autotööstuse taastamise käigus valesti on läinud. Antakse soovitusi, kuidas suhelda margiesindustega jpm.

13.00–14.00 "Energiatund". 1. jaanuaril karmistuvad kütusemüüjatele keskkonnanõuded. See tähendab kütuste hinna tõusu ja nõuete mittetäitjaile kuni 400 000 eurot trahvi. Mis ja miks muutub, sellest räägivad keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Heiko Heitur ning Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Saadet juhib Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Konfliktsed olukorrad ja suhtlemine keeruliste isiksustega võivad osutuda tõeliseks väljakutseks ja mõjuda ettevõtte sisekliimale ning omavahelistele suhetele rusuvalt. Teadlikult lähenedes on võimalik need olukorrad liigsete pingeteta lahendada. Kuidas konfliktidega toime tulla ja kuidas suhelda keeruliste isiksustega? Suhtlemistehnikatest räägib suhtlemispsühholoog ja 20aastase kogemusega koolitaja Tõnu Lehtsaar. Saade oli esimest korda eetris oktoobris 2018. Saatejuht on Keit Ausner.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.