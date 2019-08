Raadiohommikus: Eesti tehnoloogiaettevõtete laienemisest ja suurürituste sponsoreerimisest

Kuidas töötajaid leida ja millised on firma ambitsioonid, räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis Sixfoldi kaasasutaja ja tegevjuht Märt Kelder. Foto: Raul Mee

Kodumaine idufirma Sixfold kavatseb Tallinnas asuvasse arenduskeskusesse palgata aasta jooksul 40 uut IT-arendajat ja andmeteadlast ning seeläbi suurendada oma meeskonda 80 inimeseni. Kuidas töötajaid leida ja millised on firma ambitsioonid, räägib Sixfoldi kaasasutaja ja tegevjuht Märt Kelder.

Digitaalmeedia agentuur Mediabrands Digital avas Iirimaal filiaali ja hakkab maailmas läbi murdma turismisektorile turundusteenust pakkudes. MBD juht Erki Heinsaar räägib sellest, kuidas Iiri filiaali avamise otsuseni jõuti ja milliseid väljakutseid välismaale laienemine toob.

Telia Eesti partnersuhete juhi Elo Võrguga räägime sellest, miks Eesti suurfirmad enam suuri spordi- ja kultuuriüritusi ei sponsoreeri ja kuhu selle asemel raha investeeritakse.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Kaspar Allik.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Mida teha oma pensionirahaga? Miks keegi ei käi T1 keskuses ja miks Stockmann on hädas? Kas meil peaks olema kahju, kui Baltika börsilt lahkub? Eesti leidis viisi pääseda miljonitrahvist – kas see kiitus väärib tunnustamist või on tegu piinliku jokitamisega? Neil ja teistel nädala olulistel teemadel arutavad Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik, Liina Laks ja Viivika Rõuk.

12.00–13.00 "Reisiklass". Seekordne sihtkoht on Austria pealinn Viin. Oma viieaastast kogemust linna elanikuna jagab Rail Balticu Eesti ettevõtte juht Riia Sillave. Kas Viin on rohkem vana ja väärikas või uus ning modernne, kuivõrd popp on Alpides arenenud joodeldamine pealinnas, mis sündmuse puhul kõik elanikud Viini valssi tantsivad, miks kestavad koosolekud Viini ärikultuuris vähemalt 1,5 tundi ja millist muuseumi külastas Riia pere sadu kordi? Küsib Andres Panksepp. Saade oli esimest korda eetris maikuus.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Saates võtame poolaasta kokku ja luubi all on ärikinnisvara. Kas alternatiivsel kinnisvaral on turgu? Kuidas mõjub büroopindade plahvatuslik juurdekasv rendihindadele ning loomulikult ei saa üle ega ümber kaubanduskeskustest, hiljutine Äripäevas ilmunud reportaaž T1 tühjadest kauplustest on pannud inimesi küsima, kas keskus jääb ellu. Saates vastab samale ja veel paljudele teistele küsimustele Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal, saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu saates tuleb juttu elektroonikatööstustest ja sellest, kus selle valdkonna tooteid kasutatakse. Me küll ei näe Eesti elektroonikatooteid poelettidel, kuid siin tootetud detaile on palju peidus maailmas müüdavates masinates, transpordivahendites ja tarkades seadmetes. Sellest, kuidas läheb elektroonikatööstusel praegu ja mida toob tulevik, räägib elektroonikatööstuse liidu tegevjuht Arno Kolk. Saatejuht on Mart Opmann.

