Juhan Parts: nõrgad mehed olete, EKRE!

Endise peaministri, praeguse Euroopa Kontrollikoja liikme Juhan Partsi hinnangul peab EKRE tajuma vastutust riigi ees ja näitama tulemusi, mitte liigutama väikseid kabenuppe. „Jah, poliitik ei saa olla igav, aga saab olla ka energiat süstiv, mitte mingit viha külvav,“ ütles Parts.

Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts leiab, et Mart Helme on normaalne Eesti inimene, kuid EKRE võiks rohkem sisulistele tulemustele keskenduda. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Juhan Partsi sõnul on EKRE senised võitlused politsei- ja piirivalve juhi ja peaprokuröriga mõttetud. „Võitleb politseiameti juhiga? No mis sa tast võitled, Elmar Vaher on ju tubli poiss. Või Lavly Perling on koletis? No kuulge, mida te räägite. On alles võitlusobjektid… nõrgad mehed olete, EKRE!“