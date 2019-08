Raadiohommikus: kriisihirmust ja rikkuse mõjust vaimsele tervisele

Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime maailmamajanduse aeglustumisest, kriisihirmust ja vaimsest tervisest. Foto: Shutterstock

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis tuleb juttu maailmamajanduse aeglustumisest, püsikestvast portfellist, paljulubavatest investeerimisideedest ning vaimsest tervisest.

Euroala ja Hiina majanduse jahtumise vahetust mõjust Eesti ettevõtjatele ja maailmamajanduse suurimatest riskidest räägime Luminori peaökonomisti Tõnu Palmiga. Hetke kõige kuumematest spekuleerimis- ja investeerimisideedest Eestis ja mujal maailmas annab ülevaate tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek.

Sellest, kuidas luua igavesti kestvat väärtpaberiportfelli, tuleb rääkima Tartu Ülikooli rahanduse õppejõud Mark Kantšukov ning finantsvabaduse mõjust vaimsele tervisele vestleme psühholoogiadoktori ja ettevõtja Eva-Maria Kangroga.

Hommikut veavad Indrek Ojamets, Rivo Sarapik ja Juhan Lang.

11.00–12.00 "Kuum tool". Taasiseseisvumispäevale, 20. augustile, pühendatud saates tuleb kõne alla Eesti demokraatia ja õigusriigi hetkeseis, Eesti positsioon maailmas ning kõige eeltoodu mõju meie majandusele ja julgeolekule. Küsime ka, mida peaks Eesti valitsus ja ettevõtjad silmas pidama, et langetada tarku otsuseid. Saates arutlevad ekspeaminister Andres Tarand ja Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp. Saadet juhib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Saates on külas Edu Akadeemia üks asutajaid ja juht Roland Tokko, kellega räägime sellest, mis on inimeste tegelik potentsiaal ja kuidas seda mõõta ning saavutada. Samuti tuleb juttu harjumustest ja hoiakutest, mis hoiavad tagasi edu saavutamast, ning kuidas hirmudest üle saada. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 “Maksu- ja tolliamet annab nõu”. Maksu- ja tolliametil on juba pikka aega olnud käsil suured arendusprojektid, mis peaks alates septembrist ettevõtete ja selle esindajate igapäevaelu muutma.

Esmalt kõneleme e-maksuameti uuest keskkonnast ehk uuendatud kujunduse ja struktuuriga töölauast, mis on äärmiselt tähtis abivahend kõigile raamatupidajatele, aga vajalik ka eraisikutele ja ettevõtjatele.

Saate teises pooles räägime maksukäitumise hinnangute e-teenusest, mille abil hakkab ettevõtja saama maksuametilt infot ja hinnanguid oma maksukäitumise kohta.

Neil teemadel kõnelevad maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Triin Raaper ja maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul. Saadet juhib Birjo Must.

15.00–16.00 "Lavajutud". Kogu maailmas on kaubanduskeskused muutumas järjest rohkem elustiili- ja meelelahutuskeskuseks. Kuidas selles olukorras raha teenida? Milline on kaupmeeste roll sellist tüüpi keskustes? Kuidas saavad kaupmehed muuta ostlemiskogemust meeldivamaks ja meelelahutuslikumaks?

Vestlusringis "Tarbija vajab tsirkust! Kaubanduskeskus kui elustiili- ja meelelahutuskeskus" osalevad Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor, Astri Grupi nõukogu liige Silver Hage ja Pet City tegevjuht Hendrik Tibar. Vestlust modereerib Hando Sinisalu.

Teises saatepooles kõneleb ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevdirektor Kristjan Oad. Ta jagab näpunäiteid ja soovitusi selle kohta, kuidas motiveerida töötajaid olukorras, kus palka tõsta pole võimalik. Ta toob näiteid elu- ja ärivaldkondadest, mis seisavad silmitsi sarnase probleemiga, ja annab nõu, mida kaupmehed saaksid teistelt üle võtta. Saade on salvestatud kaubanduse aastakongressil 2018. aastal.

Kuulake Äripäeva raadiot 92,4 MHz või siit.