Itaaliat ootab ees oluline poliitikanädal

Itaalia praegune siseminister ja ühe koalitsioonierakonna Liiga juht Matteo Salvini (esiplaanil vasakul) teeb uuteks valimisteks juba kampaaniat, mille tarbeks on ta oma valijatega läinud tutvuma randa. Foto: Scanpix

Kogu Euroopa hoiab sel nädalal silma peal Itaalia sisepoliitikal, sest suure tõenäosusega on riigis oodata ennetähtaegseid valimisi.

Teisipäeval ehk juba homme annab Itaalia peaminister Giuseppe Conte senati ees ülevaate, mis seisus Itaalia valitsuskriis on. Suure tõenäosusega on oodata ka valitsuse usaldushääletust, kuigi see ei pruugi toimuda homme.