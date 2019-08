Notarite kuldne põli ähvardab lõppeda

Pikaaegse Tallinna südalinnas tegutseva notari Priidu Pärna (paremal) hinnangul kahjustuks vabaturu tingimustes notarite erapooletus. Foto: Andres Haabu

Seni on notarid saanud rangelt seadusega ette määratud tasu, ent nüüd tahab konkurentsiamet viia notarid vabaturule. Asjaosalised seisavad sellele raudselt vastu.

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots kinnitas Äripäevale, et amet koostab justiitsministeeriumile ettepanekut, mille eesmärk on muuta jäika notarite tasustamise korda. Seni on notari tasu määrad kehtestatud seadusega, mistõttu on madalama hinna küsimine keelatud.