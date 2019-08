Novatours sai palgavaidluses hävitavalt lüüa

180 000 eurot maksmata töö- ja puhkusetasude eest tuleb Novatoursil endisele juhile välja maksta. Foto: Raigo Pajula, Postimees/Scanpix

Paari aasta tüliga lahku läinud Leedu reisifirma Novatoursi ja selle Eesti haru eksjuhi Andree Uustali vaheline maadejagamine sai uue pöörde, kui Harju maakohus otsustas Novatoursilt Uustalile maksmata töötasu eest välja mõista pealt 180 000 euro.

Uustal on veendunud, et endise leivaisa Eesti harus toimuvad kahtlased tehingud ning on korduvalt üritanud avalikkust veenda Novatoursi Eesti ärilise kestvuse näilisuses. Paralleelselt käis aga vaidlus, kus nüüdseks on Uustal tõestanud kohtule, et juhatusest minema löömise kõrval jäi tal kehtima tegevjuhi tööleping, mida pole senini lõpetatud.